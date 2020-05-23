Сетьен оценил звездный обмен между Барселоной и Ювентусом

Главный тренер Барселоны Кике Сетьен намекнул, что хотел бы видеть хавбека Ювентуса Миралема Пьянича в своей команде.

"Я всегда говорил, что мне нравятся замечательные игроки, а Миралем Пьянич – прекрасный талант. Так можно сказать о многих футболистах, кого пресса связывает с клубом.

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Ракитич? Он входит в мои планы. Я не знаю, сколько времени на поле он провел в этом сезоне, но он знает, что я буду рассчитывать на него", – цитирует Сетьена AS.

Напомним, 32-летний хорват потерял гарантированное место в стартовом составе Барсы. В нынешнем сезоне Ла Лиги Иван провел 21 матч, в которых отметился тремя ассистами.

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