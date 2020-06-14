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Сетьєн оцінив перший виступ Барселони після тривалої перерви

13:06 103 Читать на русском
Сетьєн оцінив перший виступ Барселони після тривалої перерви
Кіке Сетьєн / ФК Барселона

Головний тренер Барселони Кіке Сетьєн підбив підсумки матчу 28-го туру Ла Ліги проти Мальорки (4:0).

 
Артуро Відаль 2’
Мартін Брейтвейт 37’
Жорді Альба 79’
Ліонель Мессі 90+3’
2’ Артуро Відаль
37’ Мартін Брейтвейт
79’ Жорді Альба
90+3’ Ліонель Мессі

"Відчуття хороші. Завжди є щось, що можна поліпшити, але я задоволений грою. Ми діяли ефективно і повели в рахунку на самому початку матчу. Я задоволений грою після паузи. Першу гру після перерви можна критикувати через брак швидкостей, проте я вважаю, що це хороший початок перед завершальними десятьма матчами.

Мальорка – Барселона – 0:4 – відео голів та огляд матчу

У нас були шанси збільшити рахунок. У ті моменти нам потрібно було проявити більше самовладання. Але завжди треба пам'ятати про суперника. Все, що робив Суарес, він робив добре. Він приймав слушні рішення, його багато за що можна хвалити. Звичайно, він стане грати ще краще, але і сьогодні він був чудовий.

Для ротації у мене багато варіантів. Будуть ті, хто бере участь в ній менше, але в цілому все буде змінюватися, і це нормально, коли матчі проводяться так часто і в такій кількості", – наводить слова Сетьєна AS.

Нагадаємо, Барселона на виїзді знищила Мальорку (4:0), а головними героями стали Альба та Мессі, які були причетними до всіх чотирьох м'ячів у ворота балеарців.

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02:58
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Теги
Іспанія Луїс Суарес Луїс Суарес Барселона Барселона Кіке Сетьєн Кіке Сетьєн Мальорка - Барселона
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