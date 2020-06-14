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Сетьен оценил первое выступление Барселоны после длительного перерыва

13:13 4 Читати українською
Сетьен оценил первое выступление Барселоны после длительного перерыва
Кике Сетьен / ФК Барселона

Главный тренер Барселоны Кике Сетьен подвел итоги матча 28-го тура Ла Лиги против Мальорки (4:0).

 
Артуро Видаль 2’
Мартин Брейтуэйт 37’
Жорди Альба 79’
Лионель Месси 90+3’
2’ Артуро Видаль
37’ Мартин Брейтуэйт
79’ Жорди Альба
90+3’ Лионель Месси

"Ощущение хорошие. Всегда есть что-то, что можно улучшить, но я доволен игрой. Мы действовали эффективно и повели в счете в самом начале матча. Я доволен игрой после паузы. Первую игру после перерыва можно критиковать за нехватки скоростей, однако я считаю, что это хорошее начало перед завершающими десятью матчами.

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У нас были шансы увеличить счет. В те моменты нам нужно было проявить больше самообладания. Но всегда надо помнить о сопернике. Все, что делал Суарес, он делал хорошо. Он принимал толковые решения, его много за что можно хвалить. Конечно, он станет играть еще лучше, но и сегодня он был великолепен.

Для ротации у меня много вариантов. Будут те, кто участвует в ней меньше, но в целом все будут меняться, и это нормально, когда матчи проводятся так часто и в таком количестве", – приводит слова Сетьена AS.

Напомним, Барселона на выезде уничтожила Мальорку (4:0), а главными героями стали Альба и Месси, которые были причастны ко всем четырем мячей в ворота балеарцы.

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Луис Суарес Луис Суарес Барселона Барселона Испания Кике Сетьен Кике Сетьен Мальорка - Барселона
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