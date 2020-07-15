Сетьєн дав сміливий прогноз щодо свого майбутнього в Барселоні

Головний тренер Барселони Кіке Сетьєн поділився думками щодо продовження роботи з каталонським грандом.

"Авжеж, я бачу себе тренером Барселони в наступному сезоні. Нинішня ситуація траплялася з клубом і раніше, але реальність така, що іноді ваші цілі не досягаються. Втім, позаду є робота, яку потрібно цінувати.

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Для оцінки тренера важливий не лише результат, але і уявлення про те, була робота хорошою чи ні. Це те, що я розумію, і я хотів би, щоб роботу оцінили, якщо вона була хороша. Звичайно, ми можемо багато досягти ще в цьому сезоні, але я думаю про наступний рік", – цитує Сетьєна Sport.es.

Нагадаємо, що іспанський фахівець став керманичем "блаугранас" у січні. Під його керівництвом каталонці посідають друге місце в Прімері, відстаючи від Реала на 4 очки за 2 тури до кінця чемпіонату. У Барселони ще залишається Ліга чемпіонів, де на стадії 1/8 фіналу чекає Наполі.

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