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Сетьен дал смелый прогноз относительно своего будущего в Барселоне

16:13 - Читати українською
Сетьен дал смелый прогноз относительно своего будущего в Барселоне
Кике Сетьен / Сайт Барселоны

Главный тренер Барселоны Кике Сетьен поделился мыслями о продолжении работы с каталонским грандом.

"Конечно, я вижу себя тренером Барселоны в следующем сезоне. Нынешняя ситуация случалась с клубом и раньше, но реальность такова, что иногда ваши цели не достигаются. Впрочем, позади есть работа, которую нужно ценить.

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Для оценки тренера важен не только результат, но и представление о том, была работа хорошей или нет. Это то, что я понимаю, и я хотел бы, чтоб работу оценили, если она была хороша. Конечно, мы можем многого достичь еще в этом сезоне, но я думаю о следующем годе", – цитирует Сетьена Sport.es.

Напомним, что испанский специалист стал рулевым "блаугранас" в январе. Под его руководством каталонцы занимают второе место в Примере, отставая от Реала на 4 очка за 2 тура до конца чемпионата. У Барселоны еще остается Лига чемпионов, где на стадии 1/8 финала ждет Наполи.

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