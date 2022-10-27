Коментатор прокоментував матчі паралельно для двох трансляторів: поєдинок Бундесліги Штутгарт – Уніон для Setanta Sports та гру турецької Суперліги Фенербахче – Фатіх Карагюмрюк для MEGOGO.

Я працював на телеканалах Setanta Sports протягом 5 років. Разом ми пережили багато класних подій, матчів, фіналів. Мій голос вболівальники могли чути не лише під час трансляцій, а й в анонсах змагань,

– прокоментував ситуацію Юрій Кириченко.

"Тут завжди цінували високі стандарти якості. Ці стандарти близькі й мені. Чи є сенс розповідати деталі, чи обставини ситуації, яка склалася 9 жовтня? Тепер вже точно це не є необхідним. Найголовніше, що це йде всупереч високим стандартам, про які я сказав раніше. Тому в цій ситуації було прийнято абсолютно логічне рішення, що ми маємо припинити співпрацю. Ми розстаємося друзями і це, як на мене, найголовніше", – додав він.

Колектив Setanta Sports вдячний Юрію Кириченку за роботу і бажає успіху в подальшій кар’єрі.