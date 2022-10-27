Комментатор прокомментировал матчи параллельно двум трансляторам: поединок Бундеслиги Штутгарт – Унион для Setanta Sports и игру турецкой Суперлиги Фенербахче – Фатих Карагюмрюк для MEGOGO.

Я работал на телеканалах Setanta Sports 5 лет. Вместе мы пережили много классных событий, матчей, финалов. Мой голос болельщики могли слышать не только во время трансляций, но и в анонсах соревнований,

– прокомментировал ситуацию Юрий Кириченко.

"Здесь всегда ценили высокие стандарты качества. Эти стандарты близки и мне. Есть ли смысл рассказывать детали, или обстоятельства ситуации, которая сложилась 9 октября? Теперь уж точно не является необходимым. Самое главное, что это идет вопреки высоким стандартам, о которых я сказал ранее. Поэтому в этой ситуации было принято абсолютно логичное решение, что мы должны прекратить сотрудничество. Мы расстаемся друзьями и это, по-моему, самое главное", – добавил он.