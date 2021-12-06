Чемпіонат Італії 2021/22, 16-й тур

Емполі – Удінезе – 3:1

Голи: Стояновіч, 50, Байрамі, 59, Пінамонті, 78 – Деулофеу, 22

Кальярі – Торіно – початок о 21:45

Відкривав ігрову програму понеділка в Серії А матч сусідів по турнірній таблиці – Удінезе завітав до Емполі в гості. В середині першого тайму рахунок відкрив вихованець Барселони Деулофеу. Іспанець обігрався в стіночку з Саксессом (відзначимо пас Ісака п'яткою) та пробив у дев'ятку майже без шансів для воротаря.

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По перерві Стояновіч зрівняв рахунок з передачі Річчі, а ще через 9 хвилин Байрамі вивів господарів вперед. Пінамонті на 78 хвилині після пасу Байрамі встановив остаточний рахунок у зустрічі.

Таким чином, Емполі набрав 23 очки та залишився одинадцятим, а Удінезе з 16 пунктами розташувався на 14 сходинці.

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