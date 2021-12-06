Состоялись заключительные матчи 16-го тура Серии А. Читайте отчет о поединках на Футбол 24.

Чемпионат Италии 2021/22, 16-й тур

Эмполи – Удинезе – 3:1

Голы: Стоянович, 50, Байрами, 59, Пинамонти, 78 – Деулофеу, 22

Кальяри – Торино – начало в 21:45

Открывал игровую программу понедельника в Серии А матч соседей по турнирной таблице – Удинезе посетил Эмполи в гости. В середине первого тайма счет открыл воспитанник Барселоны Деулофеу. Испанец обыгрался в стеночку с Саксессом (отметим пас Исаака пяткой) и пробил в девятку почти без шансов для вратаря.

Сампдория объявила об отставке президента перед дерби с Шевченко – он арестован за махинации

После перерыва Стоянович сравнял счет с передачи Риччи, а через 9 минут Байрами вывел хозяев вперед. Пинамонти на 78 минуте после паса Байрами установил окончательный счет во встрече.

Таким образом, Эмполи набрал 23 очка и остался одиннадцатым, а Удинезе с 16 пунктами расположился на 14 строчке.

Ювентус победил жалкую Дженоа – исторический провал команды Шевченко, гол-феномен с углового и подвиги Сиригу