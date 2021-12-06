Серия А: Эмполи в волевом стиле победил Удинезе
Состоялись заключительные матчи 16-го тура Серии А. Читайте отчет о поединках на Футбол 24.
Чемпионат Италии 2021/22, 16-й тур
Эмполи – Удинезе – 3:1
Голы: Стоянович, 50, Байрами, 59, Пинамонти, 78 – Деулофеу, 22
Кальяри – Торино – начало в 21:45
Открывал игровую программу понедельника в Серии А матч соседей по турнирной таблице – Удинезе посетил Эмполи в гости. В середине первого тайма счет открыл воспитанник Барселоны Деулофеу. Испанец обыгрался в стеночку с Саксессом (отметим пас Исаака пяткой) и пробил в девятку почти без шансов для вратаря.
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После перерыва Стоянович сравнял счет с передачи Риччи, а через 9 минут Байрами вывел хозяев вперед. Пинамонти на 78 минуте после паса Байрами установил окончательный счет во встрече.
Таким образом, Эмполи набрал 23 очка и остался одиннадцатым, а Удинезе с 16 пунктами расположился на 14 строчке.
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