К чемпионату мира-2018 в российском Краснодаре устроили мурал на одном из домов, посвятив его тогдашнему капитану сборной Испании Серхио Рамосу.

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Впрочем, сейчас у россиян есть другие ценности. Изображение с легендой Реала и сборной Испании убрали, нарисовав на его месте майора армии рашистов Андрея Бурлакова, ликвидированного ВСУ. Он корректировал артиллерийский огонь в районе херсонского аэропорта.

Напомним, начался 131-й день войны, который россияне развязали против Украины. Пока армия орков остается на восточной и южной частях Украины, но ВСУ обязательно освободят оккупированные земли.

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