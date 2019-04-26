Рамос зібрав 1,5 млн євро на благодійність одним постом в Instagram – благородний вчинок

Капітан Реала Серхіо Рамос, який відзначається своєю нахабністю на футбольному полі, продемонстрував свою світлу сторону.

Серхіо Рамос взяв участь в кампанії на підтримку благодійної організації Unicef.

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Захисник Реала у своєрідний спосіб зібрав для доброї справи 1,5 млн євро за день.

"Вакцини рятують від 2 до 3 мільйонів життів щороку. За кожен лайк фонд Gates Foundation пожертвує організації Unicef один євро", – написав Рамос на своїй сторінці в Instagram.