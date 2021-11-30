Перлина каталонців пожертвував вихідним і сьогодні індивідуально працював на тренувальній базі, повідомляє Marca.

Барселона не відмовилась від ідеї обміну з Ман Сіті – каталонці дають на вибір 7 гравців за Торреса

Фаті не грає майже місяць через пошкодження лівого стегна. 19-річний нападник близький до відновлення і хоче підійти до матчів у якнайкращій формі. 4-го грудня Барселона прийматиме Бетіс в рамках чемпіонату, а 8-го закриє груповий етап Ліги чемпіонів у Мюнхені.

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Нагадаємо, зараз команда Хаві посідає другу сходинку групи, випереджаючи Бенфіку на 2 очки. Якщо португальці здолають Динамо, то і Барселоні доведеться виключно перемагати Баварію.

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