Баварія – Барселона: Фаті йде на великі жертви заради матчу за плей-офф Ліги чемпіонів
Нападник Барселони Ансу Фаті відчайдушно намагається відновитися до важливих матчів.
Перлина каталонців пожертвував вихідним і сьогодні індивідуально працював на тренувальній базі, повідомляє Marca.
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Фаті не грає майже місяць через пошкодження лівого стегна. 19-річний нападник близький до відновлення і хоче підійти до матчів у якнайкращій формі. 4-го грудня Барселона прийматиме Бетіс в рамках чемпіонату, а 8-го закриє груповий етап Ліги чемпіонів у Мюнхені.
Нагадаємо, зараз команда Хаві посідає другу сходинку групи, випереджаючи Бенфіку на 2 очки. Якщо португальці здолають Динамо, то і Барселоні доведеться виключно перемагати Баварію.
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