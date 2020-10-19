Дикань неоднозначно розповів, за кого вболіватиме у потенційному матчі Україна – Росія
Колишній гравець збірної України та Спартака Андрій Дикань висловився щодо підтримки збірних України та Росії, якщо команди зустрінуться на футбольному полі.
"Я буду вболівати за футбол. За футбол, за друзів, чому б ні. Якщо буде грати Пятов на воротах, а там Гільєрме – в будь-якому випадку буду вболівати за Пятова.
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Якщо інший воротар буде у воротах Росії? Бєлєнов Олександр. Також друг. Буду вболівати і за того воротаря, і за цього воротаря.
Якщо Дзюба буде бити пенальті Пятову, то вболіватиму за Андрія. Якщо Дзюба буде бити пенальті українському воротарю, з яким я не знайомий? Ви мене все одно провокуєте. За воротаря я буду вболівати. Я вболіваю за воротарів, тому що я з цієї кухні", – сказав Андрій Дикань у коментарі Youtube-каналу Stargorod Sport.
Зауважимо, Дикань у 2010-2012 роках викликався у збірну України, більшу частину кар'єри воротар провів у російських клубах. Наразі Андрій входить до тренерського штабу Метала, який очолює Олександр Кучер.
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