"Я буду вболівати за футбол. За футбол, за друзів, чому б ні. Якщо буде грати Пятов на воротах, а там Гільєрме – в будь-якому випадку буду вболівати за Пятова.

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Якщо інший воротар буде у воротах Росії? Бєлєнов Олександр. Також друг. Буду вболівати і за того воротаря, і за цього воротаря.

Якщо Дзюба буде бити пенальті Пятову, то вболіватиму за Андрія. Якщо Дзюба буде бити пенальті українському воротарю, з яким я не знайомий? Ви мене все одно провокуєте. За воротаря я буду вболівати. Я вболіваю за воротарів, тому що я з цієї кухні", – сказав Андрій Дикань у коментарі Youtube-каналу Stargorod Sport.

Зауважимо, Дикань у 2010-2012 роках викликався у збірну України, більшу частину кар'єри воротар провів у російських клубах. Наразі Андрій входить до тренерського штабу Метала, який очолює Олександр Кучер.

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