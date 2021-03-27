Нідерланди – Латвія – 2:0 – відео голів та огляд матчу
22:05 - Читать на русском
Нідерланди приймали Латвію в рамках другого раунду кваліфікації ЧС-2022. Дивіться відеоогляд матчу на Футбол 24.
завершено
Нідерланди прогнозовано володіли тотальною перевагою протягом усього матчу, але у господарів були великі проблеми з реалізацією.
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З багатьох моментів підопічні де Бура змогли реалізувати лише два. Варто відзначити, неймовірний удар з-за меж штрафного майданчика від хавбека Фейєнорда Стівена Бергейса.
Нагадаємо, нідерландці протистоятимуть збірній України в рамках групового етапу Євро-2020.
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Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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