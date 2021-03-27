Нідерланди приймали Латвію в рамках другого раунду кваліфікації ЧС-2022. Дивіться відеоогляд матчу на Футбол 24.

Нідерланди прогнозовано володіли тотальною перевагою протягом усього матчу, але у господарів були великі проблеми з реалізацією.

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З багатьох моментів підопічні де Бура змогли реалізувати лише два. Варто відзначити, неймовірний удар з-за меж штрафного майданчика від хавбека Фейєнорда Стівена Бергейса.

Нагадаємо, нідерландці протистоятимуть збірній України в рамках групового етапу Євро-2020.

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