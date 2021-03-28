Скандальный "гол" Роналду в видеообзоре матча Сербия – Португалия – 2:2
00:42 - Читати українською
Сербия принимала Португалию во 2 туре отбора ЧМ-2022. Смотрите видео голов и обзор матча Сербия – Португалия.
завершено
60’ Филип Костич
90+2’ Никола Миленкович
Диогу Жота 11’
Диогу Жота 36’
11’ Диогу Жота
36’ Диогу Жота
60’ Филип Костич
90+2’ Никола Миленкович
Португальцы бодро начали игру, два почти одинаковые голы Диогу Жоты, казалось, сняли все вопросы о победителе поединка.
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Однако хозяева сумели после перерыва сравнять счет. Настоящий экшн случился на последних секундах игры, когда Криштиану Роналду, переиграв голкипера, отправил мяч в пустые ворота. Соперник сумел вынести мяч, но видеоповтор показал, что мяч все же пересек линию ворот. Судья был неумолим – гол не засчитали.
Сербия расписала боевую ничью с Португалией, оформив камбэк с 0:2 – у Роналду на последних секундах украли гол
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