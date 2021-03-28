Португальцы бодро начали игру, два почти одинаковые голы Диогу Жоты, казалось, сняли все вопросы о победителе поединка.

Нидерланды – Латвия – 2:0 – видео голов и обзор матча

Однако хозяева сумели после перерыва сравнять счет. Настоящий экшн случился на последних секундах игры, когда Криштиану Роналду, переиграв голкипера, отправил мяч в пустые ворота. Соперник сумел вынести мяч, но видеоповтор показал, что мяч все же пересек линию ворот. Судья был неумолим – гол не засчитали.

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