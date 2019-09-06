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Сербія – Португалія: прогноз на матч відбору Євро-2020

16:25 420 Читать на русском
Сербія – Португалія: прогноз на матч відбору Євро-2020
Сербія – Португалія: прогноз на матч відбору Євро-2020

Збірні Сербії та Португалії зійдуться у поєдинку 5-го туру кваліфікації до чемпіонату Європи-2020. Який прогноз на матч, підкаже "Футбол 24".

 

Поєдинок Сербія – Португалія відбудеться 7 вересня у Белграді на стадіоні Райко Мітіч. Початок гри о 21:45 за київським часом. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку. Телетрансляція запланована на телеканалі "Футбол 2".

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Сербія – Португалія, прогноз букмекерів на матч кваліфікації до Євро-2020:

Фахівці авторитетної контори William Hill вважають фаворитом протистояння португальців. На їхню перемогу можна поставити з коефіцієнтом 2,2. Імовірність нічиєї оцінюється балом 3,2. Схожий коефіцієнт і на перемогу балканців – 3,4.

Думка австрійців із Bwin щодо центрального протистояння в групі, де виступає і збірна України, не надто відрізняється. Потенційний успіх збірної Португалії оцінили коефіцієнтом 2,15. Натомість на нічию і перемогу сербів можна поставити з однаковим балом – 3,4.

Нагадаємо, що після 4-х турів відбору Сербія і Португалія займають 3-4 місця в групі B. Господарі майбутнього протистояння набрали 4 очки (3 матчі), а піренейці – 2 пункти (2 поєдинки).

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Теги
Євро-2020 Португалія Португалія Сербія Сербія букмекери Сербія - Португалія
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