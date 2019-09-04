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Соболь спрогнозував результат матчу Сербія – Португалія, який влаштує збірну України

16:53 727 Читать на русском
Соболь спрогнозував результат матчу Сербія – Португалія, який влаштує збірну України
Едуард Соболь / Фото УАФ

Захисник збірної України Едуард Соболь поділився очікуваннями від зустрічі із Литвою, а також згадав про двобій інших суперників команди Шевченка.

 

"Литва – непроста команда, яка вміє боротися на футбольному полі. Зараз всі вміють грати в футбол. Збірна Люксембургу цьому підтвердження.

Соболь – про матч з Литвою: Нам вкрай необхідні ці три очки

Ми будемо намагатися грати у свій футбол, першим номером. Думаю, передматчевого тренування нам вистачить, щоб ознайомитися зі штучним покриттям, на якому буде проходити матч.

У матчі Сербії та Португалії буду вболівати за нічию. В такому випадку наші головні конкуренти втратять по два очки, що може істотно полегшити нам життя. Але це за умови, що ми обійдемося без втрат в Литві", – цитує Соболя Команда №1.

Нагадаємо, збірна України 7 вересня у Вільнюсі проведе матч відбору до Євро-2020 проти команди Литви, а через 3 дні зіграє товариський матч проти Нігерії. Ця зустріч відбудеться у Дніпрі.

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Євро-2020 Литва - Україна Україна Україна Збірна України Едуард Соболь Едуард Соболь Португалія Португалія Сербія Сербія
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