Соболь спрогнозував результат матчу Сербія – Португалія, який влаштує збірну України

Захисник збірної України Едуард Соболь поділився очікуваннями від зустрічі із Литвою, а також згадав про двобій інших суперників команди Шевченка.

"Литва – непроста команда, яка вміє боротися на футбольному полі. Зараз всі вміють грати в футбол. Збірна Люксембургу цьому підтвердження.

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Ми будемо намагатися грати у свій футбол, першим номером. Думаю, передматчевого тренування нам вистачить, щоб ознайомитися зі штучним покриттям, на якому буде проходити матч.

У матчі Сербії та Португалії буду вболівати за нічию. В такому випадку наші головні конкуренти втратять по два очки, що може істотно полегшити нам життя. Але це за умови, що ми обійдемося без втрат в Литві", – цитує Соболя Команда №1.

Нагадаємо, збірна України 7 вересня у Вільнюсі проведе матч відбору до Євро-2020 проти команди Литви, а через 3 дні зіграє товариський матч проти Нігерії. Ця зустріч відбудеться у Дніпрі.

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