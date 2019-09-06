Сербия – Португалия: прогноз на матч отбора Евро-2020

Сборные Сербии и Португалии сойдутся в поединке 5-го тура квалификации к чемпионату Европы-2020. Какой прогноз на матч подскажет "Футбол 24".

Поединок Сербия – Португалия состоится 7 сентября в Белграде на стадионе Райко Митич. Начало игры в 21:45 по киевскому времени. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка. Телетрансляция запланирована на телеканале "Футбол 2".

Соболь спрогнозировал результат матча Сербия – Португалия, который устроит сборную Украины

Сербия – Португалия, прогноз букмекеров на матч квалификации к Евро-2020:

Специалисты авторитетной конторы William Hill считают фаворитом противостояния португальцев. На их победу можно поставить с коэффициентом 2,2. Вероятность ничьи оценивается баллом 3,2. Похожий коэффициент и на победу балканцев – 3,4.

Мнение австрийцев с Bwin относительно центрального противостояния в группе, где выступает и сборная Украины, не слишком отличается. Потенциальный успех сборной Португалии оценили коэффициентом 2,15. В то же время на ничью и победу сербов можно поставить с одинаковым баллом – 3,4.

Напомним, что после 4-х туров отбора Сербия и Португалия занимают 3-4 места в группе B. Хозяева будущего противостояния набрали 4 очка (3 матча), а пиренейцы – 2 пункта (2 поединка). Лидирует здесь сборная Украины (10 баллов после 4-х встреч).

Битва "динамовцев", дуэль соперников Украины, новая серия великого противостояния – главные фишки 5-го тура евроотбора