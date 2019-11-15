Сербія – Україна: підопічні Шевченка прибули в Белград – новоспечений батько в обоймі

Літак з гравцями національної команди та тренерським штабом приземлився в Сербії.

15 листопада близько 12:00 за місцевим часом "жовто-синій" табір прибув в аеропорт Белграда, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Андрій Шевченко взяв із собою 24 гравці, серед яких і знайшлось місце Євгену Коноплянку, в якого вже покращилось самопочуття. Також в столиці Сербії до команди приєднався хавбек Аталанти Руслан Маліновський, який пропустив початок зборів через пологи дружини.

Ввечері команда проведе тренування на місцевому стадіоні Чукарічкі.

Нагадаємо, 17 листопада підопічні Андрія Шевченка зустрінуться зі збірною Сербії в рамках останнього матчу кваліфікації до Євро-2020. Національна команда України вже достроково гарантувала собі вихід у фінальну частину турніру.

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