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Сербія – Україна: підопічні Шевченка прибули в Белград – новоспечений батько в обоймі

14:54 1335 Читать на русском
Сербія – Україна: підопічні Шевченка прибули в Белград – новоспечений батько в обоймі
Андрій Шевченко / Фото УАФ

Літак з гравцями національної команди та тренерським штабом приземлився в Сербії.

 

15 листопада близько 12:00 за місцевим часом "жовто-синій" табір прибув в аеропорт Белграда, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Андрій Шевченко взяв із собою 24 гравці, серед яких і знайшлось місце Євгену Коноплянку, в якого вже покращилось самопочуття. Також в столиці Сербії до команди приєднався хавбек Аталанти Руслан Маліновський, який пропустив початок зборів через пологи дружини.

Ввечері команда проведе тренування на місцевому стадіоні Чукарічкі.

Нагадаємо, 17 листопада підопічні Андрія Шевченка зустрінуться зі збірною Сербії в рамках останнього матчу кваліфікації до Євро-2020. Національна команда України вже достроково гарантувала собі вихід у фінальну частину турніру.

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Євро-2020 Головне Україна Україна Збірна України Сербія - Україна Андрій Шевченко Андрій Шевченко Євген Коноплянка Євген Коноплянка Руслан Маліновський Руслан Маліновський
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