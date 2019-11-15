Сербия – Украина: подопечные Шевченко прибыли в Белград – новоиспеченный отец в обойме

Самолет с игроками национальной команды и тренерским штабом приземлился в Сербии.

15 ноября около 12:00 по местному времени "желто-синий" лагерь прибыл в аэропорт Белграда, сообщает официальный сайт УАФ.

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Андрей Шевченко взял с собой 24 игрока, среди которых и нашлось место Евгению Коноплянке, у которого уже улучшилось самочувствие. Также в столице Сербии к команде присоединился хавбек Аталанты Руслан Малиновский, который пропустил начало сборов из-за родов жены.

Вечером команда проведет тренировку на местном стадионе Чукарички.

Напомним, 17 ноября подопечные Андрея Шевченко встретятся со сборной Сербии в рамках последнего матча квалификации к Евро-2020. Национальная команда Украины уже досрочно гарантировала себе выход в финальную часть турнира.

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