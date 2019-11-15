toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Евро-2020
УКРАИНА - ЭСТОНИЯ СБОРНАЯ УКРАИНЫ ЕВРО-2020 УКРАИНА U-21 - ДАНИЯ U-21

Сербия – Украина: подопечные Шевченко прибыли в Белград – новоиспеченный отец в обойме

14:54 26 Читати українською
Сербия – Украина: подопечные Шевченко прибыли в Белград – новоиспеченный отец в обойме
Андрей Шевченко / Фото УАФ

Самолет с игроками национальной команды и тренерским штабом приземлился в Сербии.

 

15 ноября около 12:00 по местному времени "желто-синий" лагерь прибыл в аэропорт Белграда, сообщает официальный сайт УАФ.

Малиновский стал отцом – хавбек сборной Украины опубликовал милые фото своей принцессы

Андрей Шевченко взял с собой 24 игрока, среди которых и нашлось место Евгению Коноплянке, у которого уже улучшилось самочувствие. Также в столице Сербии к команде присоединился хавбек Аталанты Руслан Малиновский, который пропустил начало сборов из-за родов жены.

Вечером команда проведет тренировку на местном стадионе Чукарички.

Напомним, 17 ноября подопечные Андрея Шевченко встретятся со сборной Сербии в рамках последнего матча квалификации к Евро-2020. Национальная команда Украины уже досрочно гарантировала себе выход в финальную часть турнира.

"Циганков зіграє не гірше від Марлоса": експеримент Шевченка, користь від Естонії, або Кого остерігатися у Сербії

blog_ava
"Приємно, що Шевченко мене викликав". Він їздив у МЛС, зробив тату а-ля Едерсон і вірить у прорив Олександрії
12:00
535
Теги
Евро-2020 Сборная Украины Андрей Шевченко Андрей Шевченко Сербия - Украина Евгений Коноплянка Евгений Коноплянка Руслан Малиновский Руслан Малиновский Украина Украина
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
час
:
25
мин
Украина U-21
18:30
Дания U-21
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук