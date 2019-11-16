Сербія – Україна: передматчева прес-конференція Любіші Тумбаковіча

Головний тренер збірної Сербії Любіша Тумбаковіч поділився очікуваннями від матчу відбору до Євро-2020 проти України.

"Наші шанси на кваліфікацію мінімальні, але результат, якого ми повинні досягти, нам цікавий з мільйона причин. Ми будуємо основу на майбутнє і модернізуємо команду. Звісно, всі, і я в тому числі, очікували кращого результату у цьому відбірковому циклі. Але ми вже досягли певного прогресу.

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Нашим гравцям точно не бракуватиме мотивації і бажання проявити себе. Я не сумніваюсь, що гравці з усією відповідальністю поставляться до цього матчу і ми здобудемо гідний результат.

Ми максимально детально розібрали нашого суперника, тож ніяких випадковостей не може бути. Збірна України набагато сильніша за наших попередніх суперників. Незважаючи на те, в якому складі вони зіграють. Іноді важче грати проти футболістів, які мають мало ігрової практики і прагнуть показати тренеру свій рівень.

Ми досягли чотирьох перемог. Якими би вони не були, але це перемоги. Ми не можемо постійно дивитися лише на негатив. Успіх збірної – це національний проект. Я не тікаю від критики, але повинна бути хоч якась підтримка ЗМІ, тоді це позитивно вплине на результати", – цитує Тумбаковіча novosti.rs.

Нагадаємо, що Сербія може кваліфікуватися на Євро-2020 тільки за умови, якщо обіграє Україну, а Португалія у виїзному матчі втратить очки з Люксембургом.

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