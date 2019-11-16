Сербія – Україна: Тадіч вірить у шанс своєї команди вийти на Євро-2020

Лідер збірної Сербії Душан Тадіч використовує позитивне мислення стосовно перспектив своєї команди вийти з групи кваліфікації Євро-2020.

"Перший матч з Україною – це одна з найважчих поразок, які ми зазнали (0:5 – прим.). Усі наші гравці несуть відповідальність за те, що сталося. Україна була набагато кращою в цій грі, вона домінувала.

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Україна не здивувала мене, тому що ми знали, що у них чудова якість гравців і потенціал. Ми очікували, що опинимося в числі перших двох команд. Надія все ще існує. Це буде дуже складно. Перше, що нам потрібно зробити – перемогти Україну", – цитує Тадіча kurir.rs.

Для виходу у фінальну частину Євро-2020 сербам потрібно обіграти команду Шевченка і очікувати на осічку Португалії у матчі проти Люксембургу.

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