Сербия – Украина: предматчевая пресс-конференция Любиши Тумбаковича

Главный тренер сборной Сербии Любиша Тумбакович поделился ожиданиями от матча отбора к Евро-2020 против Украины.

"Наши шансы на квалификацию минимальные, но результат, которого мы должны достичь, нам интересен с миллиона причинам. Мы строим основу на будущее и модернизируем команду. Конечно, все, и я в том числе, ожидали лучшего результата в этом отборочном цикле. Но мы уже достигли определенного прогресса.

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Нашим игрокам точно не будет недоставать мотивации и желания проявить себя. Я не сомневаюсь, что игроки со всей ответственностью отнесутся к этому матчу и мы одержим достойный результат.

Мы максимально подробно разобрали нашего соперника, поэтому никаких случайностей быть не может. Сборная Украины намного сильнее наших предыдущих соперников. Несмотря на то, в каком составе они сыграют. Иногда труднее играть против футболистов, которые имеют мало игровой практики и стремятся показать тренеру свой уровень.

Мы достигли четырех побед. Какими бы они ни были, но это победы. Мы не можем постоянно смотреть только на негатив. Успех сборной – это национальный проект. Я не убегаю от критики, но должна быть хоть какая-то поддержка СМИ, тогда это положительно повлияет на результаты", – цитирует Тумбаковича novosti.rs.

Напомним, что Сербия может квалифицироваться на Евро-2020 только при условии, если обыграет Украину, а Португалия в выездном матче потеряет очки с Люксембургом.

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