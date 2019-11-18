Сербія – Україна: InStat назвав найкращого гравця матчу у складі "синьо-жовтих"

Збірна України перед матчем проти Сербії

Атакувальний півзахисник Динамо Віктор Циганков став найкращим гравцем збірної України в матчі проти Сербії за даними InStat.

InStat визначив найкращого гравця збірної України в заключному поєдинку відбору до Євро-2020 проти Сербії. Ним став Віктор Циганков, який набрав 310 очок, повідомляє Tribuna.

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На другому місці опинився Сергій Кривцов (282 бали), третій – Сергій Сидорчук (280 очок). Зауважимо, що цей поєдинок став 20-м для Циганкова за національну команду, а також динамівець записав до свого активу дебютну гольову передачу.

Жеребкування фінальної стадії Євро-2020 пройде 30 листопада в Бухаресті.

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