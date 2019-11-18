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Сербія – Україна: InStat назвав найкращого гравця матчу у складі "синьо-жовтих"

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Сербія – Україна: InStat назвав найкращого гравця матчу у складі "синьо-жовтих"
Збірна України перед матчем проти Сербії

Атакувальний півзахисник Динамо Віктор Циганков став найкращим гравцем збірної України в матчі проти Сербії за даними InStat.

9’ Душан Тадіч
56’ Алєксандар Мітровіч
 
Роман Яремчук 33’
Артем Бєсєдін 90+3’
9’ Душан Тадіч
33’ Роман Яремчук
56’ Алєксандар Мітровіч
90+3’ Артем Бєсєдін

InStat визначив найкращого гравця збірної України в заключному поєдинку відбору до Євро-2020 проти Сербії. Ним став Віктор Циганков, який набрав 310 очок, повідомляє Tribuna.

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На другому місці опинився Сергій Кривцов (282 бали), третій – Сергій Сидорчук (280 очок). Зауважимо, що цей поєдинок став 20-м для Циганкова за національну команду, а також динамівець записав до свого активу дебютну гольову передачу.

Жеребкування фінальної стадії Євро-2020 пройде 30 листопада в Бухаресті.

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Головне Віктор Циганков Віктор Циганков Україна Україна Збірна України Євро-2020 Сербія - Україна
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