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Сербия – Украина: InStat назвал лучшего игрока матча в составе "сине-желтых"

00:53 21 Читати українською
Сербия – Украина: InStat назвал лучшего игрока матча в составе "сине-желтых"
Сборная Украины перед матчем против Сербии

Атакующий полузащитник Динамо Виктор Цыганков стал лучшим игроком сборной Украины в матче против Сербии по данным InStat.

9’ Душан Тадич
56’ Александар Митрович
 
Роман Яремчук 33’
Артем Беседин 90+3’
9’ Душан Тадич
33’ Роман Яремчук
56’ Александар Митрович
90+3’ Артем Беседин

InStat определил лучшего игрока сборной Украины в заключительном поединке отбора к Евро-2020 против Сербии. Им стал Виктор Цыганков, который набрал 310 очков, сообщает Tribuna.

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На втором месте оказался Сергей Кривцов (282 балла), третий – Сергей Сидорчук (280 очков). Заметим, что этот поединок стал 20-м для Цыганкова за национальную команду, а также динамовец записал в свой актив дебютную голевую передачу.

Жеребьевка финальной стадии Евро-2020 пройдет 30 ноября в Бухаресте.

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Теги
Виктор Цыганков Виктор Цыганков Украина Украина Сборная Украины Евро-2020 Сербия - Украина
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