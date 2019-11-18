Сербия – Украина: InStat назвал лучшего игрока матча в составе "сине-желтых"

Атакующий полузащитник Динамо Виктор Цыганков стал лучшим игроком сборной Украины в матче против Сербии по данным InStat.

InStat определил лучшего игрока сборной Украины в заключительном поединке отбора к Евро-2020 против Сербии. Им стал Виктор Цыганков, который набрал 310 очков, сообщает Tribuna.

Сербия – Украина – 2:2 – видео голов и обзор матча

На втором месте оказался Сергей Кривцов (282 балла), третий – Сергей Сидорчук (280 очков). Заметим, что этот поединок стал 20-м для Цыганкова за национальную команду, а также динамовец записал в свой актив дебютную голевую передачу.

Жеребьевка финальной стадии Евро-2020 пройдет 30 ноября в Бухаресте.

Сербия – Украина, отбор Евро-2020: провал лидера, крутой характер, неожиданный джокер и 2 самых уязвимых места сборной