Не весь футбольний світ поділяє тотальне ігнорування всього російського.

Сербія – чи не єдина країна у Європі, яка солідарна з росіянами у військовій агресії проти України, що підтвердили фанати місцевої Црвени Звезди.

Зубков з прапором України зірвав овації фанатів Ференцвароша на очах у російського тренера

У вчорашньому поєдинку проти Нови Пазар активні вболівальники місцевого гранда кричали "Сербія та Росія – браття навіки" та заспівали "Катюшу" – військову радянську пісню.

Нагадаємо, 24 лютого росіяни розпочали підступну війну проти України, обстрілюючи мирні міста. ВСУ успішно стримує ворога, не даючи йому прорватись вглиб країни. Майже весь цивілізований світ висловлює підтримку українському народу.

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