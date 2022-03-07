Не весь футбольный мир разделяет тотальное игнорирование всего русского.

Сербия – едва ли не единственная страна в Европе, солидарная с россиянами в военной агрессии против Украины, что подтвердили фанаты местной Црвены Звезды.

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Во вчерашнем поединке против Новы Пазар активные болельщики местного гранда кричали "Сербия и Россия – братья навеки" и спели "Катюшу" – военную советскую песню.

Напомним, 24 февраля россияне начали коварную войну против Украины, обстреливая мирные города. ВСУ успешно сдерживает врага, не давая ему прорваться в глубь страны. Почти весь цивилизованный мир поддерживает украинский народ.

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