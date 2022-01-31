У неділю відбулися два матчі в рамках 1/8 фіналу Кубка Франції.

Кубок Франції, 1/8 фіналу

Бержерак – Сент-Етьєн – 1:0

Гол: Ескарпіт, 76

Ланс – Монако – 2:4

Голи: Саїд, 45, Калімуендо, 53 – Бен-Єддер, 18, 88, Жан Лукас, 27, Діоп, 29

День розпочався з чергової ганьби Сент-Етьєна. Легендарний клуб йде на дні таблиці чемпіонату, а тепер з тріском покинув ще й Кубок. "Зелені" примудрилися поступитися команді 4-го дивізіону – Бержераку. Точний удар Ромена Ескарпіта вивів скромний колектив у чвертьфінал.

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Поєдинок Ланса і Монако здавався значно цікавішим, хоча спочатку гості натякнули на розгром. Минуло всього 27 хвилин, а "криваво-жовті" вже горіли з рахунком 0:3.

Ланс оформив голи "у роздягальню" і "з роздягальні". Монако хутко прийшов до тями та більше не дозволяв супернику так легко створювати моменти. Підопічні Клемана навіть збільшили перевагу завдяки дублю Бен-Єддера та вийшли у 1/4 фіналу Кубка.

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