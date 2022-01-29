Захисник ПСЖ Серхіо Рамос вкотре не може тренуватися через проблеми зі здоров'ям.

Влітку іспанець перебрався в Париж на правах вільного агента, але досі не може закріпитися у складі команди. Причиною стала не конкуренція, а постійні травми Рамоса.

Куртуа: Реал проти ПСЖ – це достроковий фінал Ліги чемпіонів

Минулого тижня Серхіо провів повний матч проти Реймса і навіть забив свій дебютний гол за ПСЖ. Однак гру з Ніццою (31 січня) знову пропустить. Захисник відчув дискомфорт у м'язах і припинив тренуватися. Важкість травми буде оцінена пізніше, повідомляє Le Parisien.

Після свого переходу в ПСЖ Рамос п'ять разів виходив на поле в офіційних матчах, сумарно зігравши 283 хвилини. Цікаво, що вже 15 лютого на парижан чекає зустріч з колишньою командою Серхіо. Реал прибуде в столицю Франції в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Буффон досі шкодує через найганебнішу помилку: мрії про ЧС були блефом, дивовижний трансфер Ювентуса та порада Ілічічу