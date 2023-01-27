23-річний українець начебто образився на Карло Анчелотті через брак ігрової практики в Кубку Іспанії. Лунін допоміг "бланкос" вибити скромний Касереньйо в 1/16 фіналу, відстоявши на нуль, проте у матчах з Вільяреалом та Атлетіко виходив Куртуа. Після цього з'явилися чутки, що наш воротар може піти з Реала ще в січі. Зокрема, повернутися до Ов'єдо.

Утім, астурійці вже вирішили усі свої завдання на трансферному ринку. "Між Луніним та Ов'єдо нічого немає. Вони завершили перехід своєї оcтанньої цілі – Ману Вальєхо з Жирони. Інших рухів не планується. Не знаю, чи спробує Ов'єдо підписати Луніна влітку, але у нього будуть значно кращі пропозиції з Прімери. І мене дуже здивував би вибір на користь Ов'єдо. А повернення прямо зараз – точно ні", – поділився власним інсайдом з Футбол 24 журналіст AS та La Nueva España Начо Аспаррен.

Нагадаємо, що Лунін вже грав за Ов'єдо у другій половині сезону 2019/20, і то був найуспішніший період нашого воротаря в Іспанії. У поточному сезоні Андрій провів за Реал 7 матчів, пропустив 4 голи, тричі зберігав ворота "сухими". Українець достойно підміняв травмованого Куртуа, зокрема, у Лізі чемпіонів.

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