Між "бланкос" та 23-річним українцем погіршуються відносини. Клуб вважає його прогрес не надто переконливим, гравець розчарований малою кількістю ігрового часу, стверджує Relevo.

Лунін знову не отримає шансу від Анчелотті – неприємна тенденція для кіпера Реала

Особливо Луніна шокував випадок, коли Карло Анчелотті залишив його поза стартовим складом на матч Кубка Іспанії. Андрій думав, що точно гратиме. Через це, зокрема, він надумав покинути Мадрид влітку, якщо італієць продовжить тренувати команду і наступного сезону. "Бланкос" за вказівкою наставника вже розпочинають моніторинг ринку кіперів задля пошуку іншого дублера Тібо Куртуа.

За інформацією джерела, гра Луніна викликає сумніви в Анчелотті, хоч наш голкіпер і не допускав надто серйозних помилок у 7 поєдинках поточного сезону. Карло нібито не бачить, щоб Андрій в іграх виконував ті завдання, які від нього вимагають щодня на тренуваннях.

Водночас футболіст думає зовсім по-іншому, адже отримує дуже хороші відгуки від одноклубників. Андрій також вважав, що він був найкращим у грі проти Касереньйо (1:0) в 1/16 фіналу Кубка Іспанії.

Контракт голкіпера розрахований до літа 2024 року. Взимку покидати Мадрид він точно не буде, але під час літнього трансферного вікна трапитись може будь-що.

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