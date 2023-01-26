Ов'єдо майже завершив перехід 23-річного голкіпера, стверджує журналіст Начо Гонсалес.

Лунін розлютився на Анчелотті й надумав покинути Реал, – ЗМІ

Реал нібито погодився покрити 90% зарплати Луніна і віддати його в оренду до кінця сезону. Більше того, українець випросив влітку відпустити його безкоштовно, хоча контракт з "вершковими" розрахований до 2024 року. Воротар готовий суттєво урізати свою зарплатню заради ігрової практики.

Лунін вже грав за Ов'єдо у другій половині сезону 2019/20. Місто нібито дуже сподобалося дружині кіпера Анастасії, яка буцімто має великий вплив на перехід і цього разу. Зараз Ов'єдо йде в нижній половині Сегунди і не має серйозних шансів на підвищення.

У нинішній кампанії Лунін провів за Реал 7 матчів, пропустив 4 голи та тричі зберігав ворота "сухими". Українець якісно підміняв Тібо Куртуа і сподівався отримувати більше часу на полі, однак Карло Анчелотті продовжує неухильно довіряти бельгійцю.

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