Сенсаційний камбек з драматичною розв'язкою у відеоогляді матчу Арсенал – Крістал Пелас – 2:2

Один з різновидів лондонського дербі завершився поділом очок між Арсеналом та Крістал Пелас. Дивіться відео голів та головних моментів матчу на сайті "Футбол 24".

"Каноніри" розкішно розпочали гру і вже на 10 хвилині отримали перевагу у два голи – відзначилися центрбеки Сократіс Папастатопулос і Давід Луїс. Команда Емері, мабуть, і сама повірила, що справу зроблено, тому послабила тиск на ворота суперника. Розплата прийшла ще у першому таймі – Мілівоєвіч реалізував пенальті за фол Чемберса.

Арсенал не зробив висновків у перерві і пропустив у дебюті другого тайму від форварда "орлів" Джордана Айю. Після цього господарі створили кілька небезпечних моментів і навіть забили під завісу зустрічі. Сократіс міг зробити дубль, але втрутився VAR, який скасував гол грека – 2:2.

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