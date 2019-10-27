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Сенсаційний камбек з драматичною розв'язкою у відеоогляді матчу Арсенал – Крістал Пелас – 2:2

27 жовтня 23:39 96 Читать на русском
Сенсаційний камбек з драматичною розв'язкою у відеоогляді матчу Арсенал – Крістал Пелас – 2:2
Арсенал – Крістал Пелас – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Один з різновидів лондонського дербі завершився поділом очок між Арсеналом та Крістал Пелас. Дивіться відео голів та головних моментів матчу на сайті "Футбол 24".

7’ Сократіс Папастатопулос
9’ Давід Луїс
 
Лука Мілівоєвіч 32’
Джордан Айю 52’
7’ Сократіс Папастатопулос
9’ Давід Луїс
32’ Лука Мілівоєвіч
52’ Джордан Айю

"Каноніри" розкішно розпочали гру і вже на 10 хвилині отримали перевагу у два голи – відзначилися центрбеки Сократіс Папастатопулос і Давід Луїс. Команда Емері, мабуть, і сама повірила, що справу зроблено, тому послабила тиск на ворота суперника. Розплата прийшла ще у першому таймі – Мілівоєвіч реалізував пенальті за фол Чемберса.

Арсенал не зробив висновків у перерві і пропустив у дебюті другого тайму від форварда "орлів" Джордана Айю. Після цього господарі створили кілька небезпечних моментів і навіть забили під завісу зустрічі. Сократіс міг зробити дубль, але втрутився VAR, який скасував гол грека – 2:2.

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Арсенал - Крістал Пелас Арсенал Арсенал Англія Відеоновини Крістал Пелас Крістал Пелас
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