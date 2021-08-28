Чемпіонат Італії 2021/22, 2-й тур

Лаціо – Спеція – 6:1

Голи: Іммобіле, 5, 15, 45+2, Андерсон, 47, Хюсай, 70, Альберто, 85 – Верде, 4

Нереалізований пенальті: Іммобіле, 45+1 (Лаціо)

Вилучення: Аміан, 55 (Спеція)

Фіорентина – Торіно – початок о 21:45

Ювентус – Емполі – початок о 21:45

Лаціо у рідних стінах приймав Спецію. Гостям вдалось забити швидкий гол – на 5-й хвилині відзначився Верде. Однак, довго їхня перевага не протрималась – вже за хвилину рахунок зрівняв Іммобіле. Після цього "орли" перехопили ініціативу у свої руки, й на 15-й Іммобіле з асистом Альберто закріпив їхню перевагу. Під завісу тайму рефері ще й призначив одинадцятиметровий у ворота Спеції – Іммобіле не зумів його реалізувати, але за кілька хвилин він головою замкнув подачу Альберто з кутового – хет-трик.

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Одразу по перерві свій дебютний гол за Лаціо забив Андерсон, і рахунок став розгромним – 4:1. Здавалось, гірше немає куди, але ні – на 55-й Аміан отримав пряму червону картку і залишив гостей у меншості. На 71-й ще один поклав Хюсай, а Альберто записав до свого активу третій асист. Вже під завісу тайму Альберто ще й зумів розписатись у воротах суперника – 6:1. Зрештою, фінальний свисток зафіксував розгромну перемогу Лаціо.

Зазначимо, що український півзахисник Віктор Коваленко, орендований Спецією в Аталанти, на полі так і не з'явився.

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