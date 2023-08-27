У поєдинку 2-го туру чемпіонату Італії Верона здолала Рому (2:1). Дивіться відео голів та огляд зустрічі на "Футбол 24".

Рома вкрай погано стартувала у Серії А, вдруге поспіль не зумівши здобути перемогу. Цього разу катом Моурінью і Ко стала скромна Верона. Дуда вже на 4-й хвилині вивів господарів вперед, скориставшись відскоком після дальнього удару Террачано.

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Вже у доданий час Нгонж прорвався правим флангом, увірвався у штрафний, накрутив захисника і, не чекаючи на підтримку партнерів, закрутив у дальній кут.

По перерві помилка від Террачано коштувала Вероні гола: Ауар ударом головою подарував надію вболівальникам "вовків". Наприкінці матчу Гін заробив вилучення, перервавши перспективний забіг Белотті. Однак реалізувати чисельну більшість Рома так і не змогла, зазнавши, в результаті, несподіваної поразки.