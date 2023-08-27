В поединке 2-го тура чемпионата Италии Верона одолела Рому (2:1). Смотрите видео голов и обзор встречи на "Футбол 24".

Рома крайне плохо стартовала в Серии А, второй раз подряд не сумев одержать победу. На этот раз палачом Моуринью и Ко стала скромная Верона. Дуда уже на 4-й минуте вывел хозяев вперед, воспользовавшись отскоком после дальнего удара Террачано.

Милан стал лидером Серии А – ленивый дубль Жиру, магия от Тео и Леау, новичок повторил достижение Шевченко

Уже в добавленное время Нгонж прорвался по правому флангу, ворвался в штрафную, накрутил защитника и, не дожидаясь поддержки партнеров, закрутил в дальний угол.

После перерыва ошибка от Террачано стоила Вероне гола: Ауар ударом головой подарил надежду болельщикам "волков". В концовке матча Гин заработал удаление, прервав перспективный забег Белотти. Однако реализовать численное большинство Рома так и не смогла, потерпев, в итоге, неожиданное поражение.