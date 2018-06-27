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Сенегал – Колумбія: прогноз на матч ЧС-2018

14:47 161 Читать на русском
Сенегал – Колумбія: прогноз на матч ЧС-2018
Сенегал – Колумбія: прогноз на матч ЧС-2018

Сенегал і Колумбія зустрінуться у матчі 3 туру групового етапу чемпіонату світу 2018 у Самарі. Який прогноз на гру, підкаже "Футбол 24".

Матч Сенегал – Колумбія відбудеться 28 червня на стадіоні Самари. Початок гри – 17:00. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.

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Сенегал – Колумбія, прогноз букмекерів на матч:

Фахівці авторитетної контори Willam Hill фаворитом протистояння вважають Колумбію. Коефіцієнт на перемогу південноамериканської команди становить 1.85, а потенційний тріумф Сенегалу оцінюється балом 4.00. На нічию ставлять 3.60.

Букмекери з Bwin у представників Африки також вірять менше. На перемогу Садьйо Мане і Ко ставлять коефіцієнт 4.40, нічия оцінюється у 3.50, перемога Колумбії – 1.85.

Нагадаємо, у 2 турі групового етапу ЧС-2018 Колумбія розгромила Польщу, а Сенегал зіграв унічию з Японією. Обидві команди зберігають шанси на вихід з групи.

ЧС 20183 тур

Сенегал - Колумбія: Четвер 28 червня 2018

Сенегал
до матчу
1
дн
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1
год
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49
хв
Колумбія
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ЧС 2018 букмекери Сенегал - Колумбія Сенегал Сенегал Колумбія Колумбія
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