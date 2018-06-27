Сенегал – Колумбія: прогноз на матч ЧС-2018

Сенегал і Колумбія зустрінуться у матчі 3 туру групового етапу чемпіонату світу 2018 у Самарі. Який прогноз на гру, підкаже "Футбол 24".

Матч Сенегал – Колумбія відбудеться 28 червня на стадіоні Самари. Початок гри – 17:00. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.

ЧС-2018: збірна Сенегалу вигадала тренування з танцями – такого ви ще не бачили

Сенегал – Колумбія, прогноз букмекерів на матч:

Фахівці авторитетної контори Willam Hill фаворитом протистояння вважають Колумбію. Коефіцієнт на перемогу південноамериканської команди становить 1.85, а потенційний тріумф Сенегалу оцінюється балом 4.00. На нічию ставлять 3.60.

Букмекери з Bwin у представників Африки також вірять менше. На перемогу Садьйо Мане і Ко ставлять коефіцієнт 4.40, нічия оцінюється у 3.50, перемога Колумбії – 1.85.

Нагадаємо, у 2 турі групового етапу ЧС-2018 Колумбія розгромила Польщу, а Сенегал зіграв унічию з Японією. Обидві команди зберігають шанси на вихід з групи.