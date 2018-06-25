ЧС-2018: збірна Сенегалу вигадала тренування з танцями – такого ви ще не бачили

Збірна Сенегалу продовжує дивувати усіх на чемпіонаті світу 2018. Після перемоги над Польщею африканці ще й показали свої суперсучасні тренування.

Зараз Садьйо Мане і Ко перебувають у чудовому настрої та активно проводять тренування зі співами і танцями.

Нагадаємо, після перемоги над Польщею у Сенегала є дуже хороші шанси на вихід з групи. Африканці грають в одному квартеті з Японією та Колумбією.

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