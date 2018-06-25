toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу ЧС 2018
ПОЛЬЩА - КОЛУМБІЯ ЯПОНІЯ - СЕНЕГАЛ АНГЛІЯ - ПАНАМА Новини ЧС 2018

ЧС-2018: збірна Сенегалу вигадала тренування з танцями – такого ви ще не бачили

24 червня 12:18 574 Читать на русском
ЧС-2018: збірна Сенегалу вигадала тренування з танцями – такого ви ще не бачили
Збірна Сенегалу / фото: Twitter Coral

Збірна Сенегалу продовжує дивувати усіх на чемпіонаті світу 2018. Після перемоги над Польщею африканці ще й показали свої суперсучасні тренування.

Зараз Садьйо Мане і Ко перебувають у чудовому настрої та активно проводять тренування зі співами і танцями.

Нагадаємо, після перемоги над Польщею у Сенегала є дуже хороші шанси на вихід з групи. Африканці грають в одному квартеті з Японією та Колумбією.

Топ-фото фанатів 9 дня ЧС-2018: бразилійки топлес, ісландський поцілунок, "Фонсека" з животом і розпач "Сампаолі"

Теги
ЧС 2018 Сенегал Сенегал Відеоновини
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
13
год
:
35
хв
Саудівська Аравія
17:00
Єгипет
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук