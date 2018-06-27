toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола ЧМ 2018
ЮЖНАЯ КОРЕЯ - ГЕРМАНИЯ МЕКСИКА - ШВЕЦИЯ СЕРБИЯ - БРАЗИЛИЯ Новости ЧМ 2018

Сенегал – Колумбия: прогноз на матч ЧМ-2018

14:47 25 Читати українською
Сенегал – Колумбия: прогноз на матч ЧМ-2018
Сенегал – Колумбия: прогноз на матч ЧМ-2018

Сенегал и Колумбия встретятся в матче 3 тура группового этапа чемпионата мира 2018 в Самаре. Какой прогноз на игру, подскажет "Футбол 24".

Матч Сенегал – Колумбия состоится 28 июня на стадионе Самары. Начало игры – 17:00. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

ЧМ-2018: сборная Сенегала придумала тренировки с танцами – такого вы еще не видели

Сенегал – Колумбия, прогноз букмекеров на матч:

Специалисты авторитетной конторы Willam Hill фаворитом противостояния считают Колумбию. Коэффициент на победу южноамериканской команды составляет 1.85, а потенциальный триумф Сенегала оценивается баллом 4.00. На ничью ставят 3.60.

Букмекеры из Bwin в представителей Африки также верят меньше. На победу Садьо Мане и Ко ставят коэффициент 4.40, ничья оценивается в 3.50, победа Колумбии – 1.85.

Напомним, во 2 туре группового этапа ЧМ-2018 Колумбия разгромила Польшу, а Сенегал сыграл вничью с Японией. Обе команды сохраняют шансы на выход из группы.

ЧМ 20183 тур

Сенегал - Колумбия: Четверг 28 июня 2018

Сенегал
до матча
1
дн
:
1
час
:
20
мин
Колумбия
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
ЧМ 2018 букмекеры Сенегал - Колумбия Сенегал Сенегал Колумбия Колумбия
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
20
мин
Мексика
17:00
Швеция
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук