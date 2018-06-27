Сенегал – Колумбия: прогноз на матч ЧМ-2018

Сенегал и Колумбия встретятся в матче 3 тура группового этапа чемпионата мира 2018 в Самаре. Какой прогноз на игру, подскажет "Футбол 24".

Матч Сенегал – Колумбия состоится 28 июня на стадионе Самары. Начало игры – 17:00. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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Сенегал – Колумбия, прогноз букмекеров на матч:

Специалисты авторитетной конторы Willam Hill фаворитом противостояния считают Колумбию. Коэффициент на победу южноамериканской команды составляет 1.85, а потенциальный триумф Сенегала оценивается баллом 4.00. На ничью ставят 3.60.

Букмекеры из Bwin в представителей Африки также верят меньше. На победу Садьо Мане и Ко ставят коэффициент 4.40, ничья оценивается в 3.50, победа Колумбии – 1.85.

Напомним, во 2 туре группового этапа ЧМ-2018 Колумбия разгромила Польшу, а Сенегал сыграл вничью с Японией. Обе команды сохраняют шансы на выход из группы.