Головний тренер збірної Уругваю обрав 26 гравців, які вирушать до Катару на ЧС-2022.

Кавані та Суарес / фото з відкритих джерел

Чемпіонат світу-2022 скоріш за все стане останнім для зіркового дуету форвардів – Кавані та Суареса. Обидва потрапили до заявки збірної Уругваю, повідомляє Уругвайська асоціація футболу.

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Голкіпери: Муслера, Роше, Соса.

Захисники: Хіменес, Коатес, Годін, Касерес, Араухо, Варела, Хосе Луїс Родрігес, Еспіно, Вінья, Олівера.

Півзахисники: Бентанкур, Вальверде, Карбальйо, Весіно, де Арраскета, Пелістьєрі.

Нападники: Сатріано, Суарес, Кавані, Дарвін Нуньєс, Факундо Торрес, Ніколас Лопес.

Додамо, що збірна Уругваю потрапила до групи H, де суперниками будуть Південна Корея, Португалія та Гана. Перший матч латиноамериканці проведуть з корейцями 24 листопада, початок о 15:00.

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