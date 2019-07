Сенегал – Алжир: онлайн-трансляция финала КАН-2019

Финальный матч КАН-2019 Сенегал – Алжир начался в 22:00 по киевскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию проводит "Футбол 24".

Сенегал – Алжир: прогноз на финал КАН-2019

Стартовые составы

Сенегал: Гомис – Гассама, Куяте, Сане, Сабали – Сайва, Ндиайе, Гуйе – Сарр, Ньянг, Мане

