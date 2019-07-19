toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
СЕНЕГАЛ - АЛЖИР РУСЛАН МАЛИНОВСКИЙ ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Сенегал – Алжир: онлайн-трансляция финала КАН-2019

21:50 844 Читати українською
Сенегал – Алжир: онлайн-трансляция финала КАН-2019
Сенегал – Алжир: онлайн-трансляция финала КАН-2019

Сборные Сенегала и Алжира в очном поединке определят, кому достанутся золотые медали Кубка африканских наций. Составы и онлайн-трансляция встречи – в этой новости на "Футбол 24".

Финальный матч КАН-2019 Сенегал – Алжир начался в 22:00 по киевскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию проводит "Футбол 24".

Сенегал – Алжир: прогноз на финал КАН-2019

Стартовые составы

Сенегал: Гомис – Гассама, Куяте, Сане, Сабали – Сайва, Ндиайе, Гуйе – Сарр, Ньянг, Мане

Запасные: Диалло, Ваг, Сиссе, Сиссе, Н'Диайе, Тиуб, Конате, Диане, Кейта, Дьятта

Алжир: Мболи – Зеффан, Манди, Бенламри, Бенсебаини – Гедиура – Марез, Фегули, Беннасер, Белаили – Бунеджа

Запасные: Укиджа, Духа, Тахрат, Халиш, Атал, Браими, Унас, Абеид, Будаи, Фарес, Слимани, Делорт

"Фанаты требовали крови – тренера спасали вертолетом". Он отработал в Африке 21 год по системе Лобановского

blog_ava
Динамо будет сотрудничать со Слованом: между командами состоится трансфер уже на следующей неделе, – СМИ
00:20
1434
Теги
Мир
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
16
час
:
8
мин
Манчестер Юнайтед
14:30
Интер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук