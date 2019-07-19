Сенегал – Алжир: онлайн-трансляция финала КАН-2019

Сборные Сенегала и Алжира в очном поединке определят, кому достанутся золотые медали Кубка африканских наций. Составы и онлайн-трансляция встречи – в этой новости на "Футбол 24".
Финальный матч КАН-2019 Сенегал – Алжир начался в 22:00 по киевскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию проводит "Футбол 24".
Сенегал – Алжир: прогноз на финал КАН-2019
Стартовые составы
Сенегал: Гомис – Гассама, Куяте, Сане, Сабали – Сайва, Ндиайе, Гуйе – Сарр, Ньянг, Мане
Запасные: Диалло, Ваг, Сиссе, Сиссе, Н'Диайе, Тиуб, Конате, Диане, Кейта, Дьятта
Алжир: Мболи – Зеффан, Манди, Бенламри, Бенсебаини – Гедиура – Марез, Фегули, Беннасер, Белаили – Бунеджа
Запасные: Укиджа, Духа, Тахрат, Халиш, Атал, Браими, Унас, Абеид, Будаи, Фарес, Слимани, Делорт
"Фанаты требовали крови – тренера спасали вертолетом". Он отработал в Африке 21 год по системе Лобановского