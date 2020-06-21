Сельта вдома зганьбила Алавес: 30-й тур Ла Ліги, неділя

Алавес на виїзді розгромно програв Сельті у рамках 30-го туру Ла Ліги. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2019/20, 30-й тур

Сельта – Алавес – 6:0

Голи: Мурільйо, 14, Аспас, 19 (пенальті), Рафінья, 40, 42, Ноліто, 78 (пенальті), Міна, 86

Вилучення: Агіррегабірія, 27

Валенсія – Осасуна – початок о 20:30

Ігровий день неділі розпочав поєдинок Сельта – Алавес. Господарі змогли забезпечити собі розгромну перевагу у рахунку ще у першому таймі. На 14-й Суарес ювелірно навісив у штрафний, а Мурільйо головою замкнув. Трохи згодом, на 20-й арбітр призначив пенальті, яке реалізував Яго Аспас, легко перегравши воротаря. А на 27-й після грубого фолу Агіррегабірії гості ще й залишились у меншості. Галісійці вирішили використати перевагу і під завісу тайму Рафінья оформив дубль. На 40-й він на межі штрафного пробив точнісінько у ліву дев'ятку, а на 42-й у падінні спрямував м'яч під праву стійку.

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У другому таймі відбулось кілька замін, проте ситуація на полі не змінилась. На 78-й арбітр призначив ще одне пенальті, і знову у ворота Алавесу! На цей раз його реалізував Ноліто – голкіпер кинувся у інший від удару кут. Остаточно зганьбив Алавес Санті Міна на 86-й. Він отримав чудову передачу на випередження від Ноліто і вийшов віч-на-віч із воротарем – 6:0. Внаслідок цієї перемоги Сельта із 30-ма пунктами віддалилась від зони вильоту і посідає 16-ту сходинку турнірної таблиці, натомість Алавес із 35-ма очками опустився на 13-те місце.

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