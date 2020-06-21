Сельта дома опозорила Алавес: 30-й тур Ла Лиги, воскресенье

Алавес на выезде разгромно проиграл Сельте в рамках 30-го тура Ла Лиги. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Испании 2019/20, 30-й тур

Сельта – Алавес – 6:0

Голы: Мурильо, 14, Аспас, 19 (пенальти), Рафинья, 40, 42, Нолито, 78 (пенальти), Мина, 86

Удаление: Агиррегабирия, 27

Валенсия – Осасуна – начало в 20:30

Игровой день воскресенья начал поединок Сельта – Алавес. Хозяева смогли обеспечить себе разгромное преимущество в счете еще в первом тайме. На 14-й Суарес ювелирно навесил в штрафную, а Мурильо головой замкнул. Чуть позже, на 20-й арбитр назначил пенальти, который реализовал Аспас, легко переиграв вратаря. А на 27-й после грубого фола Агиррегабирии гости еще и остались в меньшинстве. Галисийцы решили использовать преимущество и под занавес тайма Рафинья оформил дубль. На 40-й он на границе штрафной пробил точно в левую девятку, а на 42-й в падении отправил мяч под правую стойку.

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Во втором тайме состоялось несколько замен, однако ситуация на поле не изменилась. На 78-й арбитр назначил еще один пенальти, и снова в ворота Алавеса! На этот раз его реализовал Нолито – голкипер бросился в другой от удара угол. Окончательно опозорил Алавес Санти Мина на 86-й. Он получил прекрасную передачу от Нолито и вышел один на один с вратарем – 6:0. В результате этой победы Сельта с 30-ю пунктами отдалилась от зоны вылета и занимает 16-ю строчку турнирной таблицы, а Алавес с 35-ю очками опустился на 13-е место.

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