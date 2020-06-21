Важлива перемога Атлетіко в боротьбі за зону Ліги чемпіонів у відеоогляді матчу проти Вальядоліда

Мадридський Атлетіко мінімально здолав Вальядолід у рамках 30-го туру іспанської Ла Ліги. Дивіться відео забитого м'яча та найцікавіших моментів поєдинку.

Першу небезпечну нагоду в матчі створили гості. Проте, підступний удар Ануара ефектно парирував Облак.

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"Матрацники" відповіли моментом Феліша, коли португалець різко пробив метрів із 20-ти – поруч зі стійкою. У відповіді покарати Атлетіко міг Матеус, але йому теж забракло влучності.

У другому таймі активніше грали мадридці. Міг забивати Лемар, але кіпер Чурріпі продемонстрував дива реакції. Зрештою, підопічні Дієго Сімеоне вирвали перемогу на 82-й хвилині: Вітоло після подачі кутового з другої спроби таки зумів забити головою.

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