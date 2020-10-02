Барселона очікувано здолала Сельту, проте не без прикрощів. Вже на 11 хвилині Коутінью перехопив невдалу передачу господарів, швидко відпасував на Фаті – іспанець першим дотиком прибрав суперника, другим забив у ближній кут. Надзвичайна реалізація!

Барселона в меншості розгромила Сельту на виїзді – Мессі та Фаті залякують Динамо перед ЛЧ

Наприкінці першого тайму Барселона залишилась у меншості – Лангле отримав другу жовту за удар в обличчя Суаресу. Каталонців це не зупинило і по перерві вони лише збільшили свою перевагу: Мессі пройшов трьох оборонців та пробив, м'яч рикошетом від Оласи залетів у ближній від воротаря кут. Жирну крапку в матчі поставив Серхіо Роберто потужним ударом зльоту на 90+5 хвилині. 0:3 – Барселона впевнено здобуває другу перемогу у Прімері поспіль.