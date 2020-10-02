Після розгрому Вільяреала у першому турі Рональд Куман вирішив не змінювати переможний склад. Очікувалося, що Барселона приїде у Віго задля реваншу за нічию у попередньому сезоні, однак галісійська погода влаштувала каталонцям важкий прийом – над Балаїдосом лила рясна злива й дув сильний вітер. Втім, дренаж на стадіон впевнено втягував вологу.

Перші хвилини команди взяли на розвідку та обкатку мокрого м'яча. Сельта намагалася зіграти проти Барси якомога щільніше, високо пресингуючи й нав'язуючи єдиноборства по всій площині поля, однак дуже швидко "блаугранас" відвели гру до чужого штрафного. Моментів не виникало до 11-ї хвилини, однак перша ж помилка господарів погубила їхню оборону: каталонці розкатали купу дрібних передач на третині поля Сельти, одну з них Мурільйо вибив на Коутінью, а Філіппе одразу ж віддав пас Фаті на лінію штрафного – Ансу одним рухом прибрав Айду, а другим дотиком вистрілив у ближній кут. 1:0. Фантастичний гол!

Здавалося, що це початок розгрому, однак галісійці здаватися не збиралися. Вже на 15-й хвилині Вейга увірвався на правий край карного майданчика й непогано прострілив, а на 17-й Фонтан з лівого краю завдав удару в ближній кут – в обох випадках Нето впорався. Ще за шість хвилин Вейга всадив Лангле на жовту картку й заробив небезпечний стандарт, однак Аспас з нього пробив у стінку. На 28-й хвилині Барса могла покарати суперника за слабкість моментів, розігнавши швидку контратаку з пасом де Йонга зовнішньом боком стопи на Грізманна – Антуану залишалося розстрілювати ворота з меж карного майданчика, але француз не зміг обробити м'яч.

В другій половині першого тайму у Сельти було лише два моменти. Перший стався на 35-й хвилині й міг завершитись або виходом Суареса віч-на-віч (Аспас видав класний розрізний пас), або вилученням Піке (збив Деніса) – арбітр навіть дістав картку, однак одразу ж забрав її через офсайд. Мессі на 40-й огризнувся спробою закрутити м'яч з кутового – над поперечкою! Ну а ще за дві хвилини Барса таки залишилась у меншості через удар рукою в обличчя Суаресу – Лангле отримав за нього другу жовту.

Реалізувати свою перевагу в кількості футболістів до перерви Сельті не вдалося. А дарма. Барса почала другий тайм настільки потужно, що здалося, ніби це галісійці грають у меншості. Господарів вистачило на п'ять хвилин, а на 51-й каталонці святкували друге взяття воріт: Мессі прорвався крізь трьох захисників на правий край штрафного та прострілив, а м'яч рикошетом від Оласи влетів у ближній кут – 0:2!

Ще за три хвилини Лео міг повторити цей трюк на лівому фланзі, але цього разу сфера зрикошетила у зовнішній бік сітки. На 58-й Лео забив сам, зігравши на добиванні після пострілу Коутінью в ліву стійку – втім, гол скасували через мінімальний офсайд. Аргентинець же не зупинявся, на 61-й хвилині викотивши пас під удар Коутінью метрів з 15-ти – його постріл парирував Вільяр.

Гол Мессі-Оласи був дуже своєчасним, адже в середині другого тайму буря над Балаїдосом стала настільки потужною, що в арбітра почала відмовляти амуніція. Моментів у цей період у каталонців не виникало, а от Сельта цілком могла відквитати один м'яч: на 74-й хвилині Ноліто увійшов на лівий край штрафного та вистрілив низом, Нето парирував на Баесу, а той вистрілив з рикошетом від Роберто – поперечина врятувала Барселону! Також Ноліто намагався забити ударом метрів з 22-х (дуже неточно) та пострілом зі стандарту на 83-й хвилині, однак Нето спокійно взяв цей удар.

В ендшпіді зустрічі Барселона спокійно тримала рахунок. Сельта не полишала спроб його розмочити, однак всі ці зусилля виявились марними. У компенсований же час прорив Мессі з накритим ударом завершився відскоком на Роберто та потужним ударом Серхі в сітку – 0:3. Це був останній гол у зустрічі. "Блаугранас" святкують розгром.