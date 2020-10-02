Барселона ожидаемо одолела Сельту, однако не без неприятностей. Уже на 11 минуте Коутиньо перехватил неудачную передачу хозяев, быстро отпасовал на Фати – испанец первым касанием убрал соперника, вторым забил в ближний угол. Чрезвычайная реализация!

Барселона в меньшинстве разгромила Сельту: класс решает все, уроки для Динамо и прерывистость футбола Месси и Фати

В конце первого тайма Барселона осталась в меньшинстве – Лангле получил вторую желтую за удар в лицо Суаресу. Каталонцев это не остановило и после перерыва они только увеличили свое преимущество: Месси прошел трех защитников и пробил, мяч рикошетом от Оласы залетел в ближний от вратаря угол. Жирную точку в матче поставил Серхи Роберто мощным ударом с лета на 90+5 минуте. 0:3 – Барселона уверенно добывает вторую победу в Примере подряд.