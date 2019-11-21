Селін: У Греції всі згадують Блохіна

Колишній захисник київського Динамо та збірної України Євген Селін розповів про те, що легендарного українського футболіста і тренера Олега Блохіна досі пам'ятає футбольна громадськість Греції.

"Перша асоціація – видатний рівень Блохіна як футболіста. Думаю, всі про це згадують. Пригадую грецький етап своєї кар’єри. Навіть через багато років після його виступів у цій країні всі тільки й повторюють "Блохін, Блохін, Блохін".

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Достатньо глянути в інтернеті епізоди матчів за участю Олега Володимировича. Великий футболіст, нічого додати. Особливих діалогів тренер-гравець у нас не було. Спілкувалися виключно про футбольні моменти", – сказав Селін в інтерв'ю Футбол 24.

Нагадаємо, у своїй тренерській кар'єрі Олег Блохін очолював грецькі Олімпіакос, ПАОК, Іонікос та АЕК.

До слова, Селін у чемпіонаті Греції захищав кольори Платаніоса та Астерас Тріполіс.

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