Блохін: Не варто порівнювати команду Шевченка зі збірною 2006-го року

Колишній головний тренер збірної України Олег Блохін не хоче порівнювати теперішню національну команду з його командою, яка у 2006-му році виходила у чвертьфінал чемпіонату світу.

"Багато років минуло, не варто порівнювати ці команди. Тоді був інший підбір футболістів, були теж свої зірки. Це було інше покоління хлопців. Але приємно, що наш футбол не стоїть на місці, збірна рухається вперед, знову вийшли на Євро. Збірна демонструє сучасну гру світових стандартів. Бажаю команді не зупинятися на досягнутому, здобувати нові перемоги.

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Найбільше подобаються перемоги і результат. Можна погано грати, але завжди все визначає рахунок на табло. Подобається, що у нас в збірній молода команда, талановиті перспективні гравці. Є хлопці, які створюють креатив. Є перемоги, що привертає уболівальників, які йдуть на стадіон підтримувати збірну. Збірна створила свято, це приємно. Тому поїдемо на Євро і будемо там вболівати за нашу команду. Хочу побажати їй там успіху, а Шевченку – не зупинятися на досягнутому", – цитує Блохіна sportarena.com.

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