toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Збірна України
ЗБІРНА УКРАЇНИ ЄВРО-2020 АНДРІЙ ПАВЕЛКО ГРИГОРІЙ СУРКІС

Блохін: Не варто порівнювати команду Шевченка зі збірною 2006-го року

08:50 1607 Читать на русском
Блохін: Не варто порівнювати команду Шевченка зі збірною 2006-го року
Олег Блохін / УАФ

Колишній головний тренер збірної України Олег Блохін не хоче порівнювати теперішню національну команду з його командою, яка у 2006-му році виходила у чвертьфінал чемпіонату світу.

"Багато років минуло, не варто порівнювати ці команди. Тоді був інший підбір футболістів, були теж свої зірки. Це було інше покоління хлопців. Але приємно, що наш футбол не стоїть на місці, збірна рухається вперед, знову вийшли на Євро. Збірна демонструє сучасну гру світових стандартів. Бажаю команді не зупинятися на досягнутому, здобувати нові перемоги.

Блохін прокоментував перемогу збірної України над Португалією, яка подарувала команді Шевченка вихід на Євро-2020

Найбільше подобаються перемоги і результат. Можна погано грати, але завжди все визначає рахунок на табло. Подобається, що у нас в збірній молода команда, талановиті перспективні гравці. Є хлопці, які створюють креатив. Є перемоги, що привертає уболівальників, які йдуть на стадіон підтримувати збірну. Збірна створила свято, це приємно. Тому поїдемо на Євро і будемо там вболівати за нашу команду. Хочу побажати їй там успіху, а Шевченку – не зупинятися на досягнутому", – цитує Блохіна sportarena.com.

Україна – Португалія: героїчний вихід на Євро-2020 з 1-го місця – футбольні кіборги, кайф, гордість і нефартовий Роналду

blog_ava
На Миколенка та Соболя чекає велике майбутнє, – Шевчук
06:30
2041
Теги
Збірна України Андрій Шевченко Андрій Шевченко Олег Блохін
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
дн
:
2
год
:
14
хв
Агробізнес
14:00
Чорноморець
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук