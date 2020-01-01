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Селезньов зустрів Новий рік у Трускавці у компанії Козловського

15:21 2674 Читать на русском
Селезньов зустрів Новий рік у Трускавці у компанії Козловського
Євген Селезньов / Фото з відкритих джерел

Нападник турецького Бурсаспора Євген Селезньов повернувся в Україну.

Екс-форвард збірної України Євген Селезньов на деякий час вирішив змінити теплу Туреччину на холодну Україну і провести новорічні свята на Батьківщині. 34-річний форвард низки українських клубів, який нині захищає кольори першолігового Бурсаспора, на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram поділився світлиною зі святкування Нового 2020 року.

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Євген відпочивав у курортному Трускавці, де зустрівся зі своїм давнім другом, президентом львівського Руха Григорієм Козловським та його сином Святославом.

"У компанії друзів завжди тепло!" – написав Євген в Instagram.

Нагадаємо, Селезньов став гравцем Бурсаспора на початку вересня 2019 року. Колишній форвард Дніпра, Шахтаря, Арсенала та збірної України підписав контракт до кінця сезону 2019/20. Раніше він отримав статус вільного агента після розриву контракту з Малагою. Окрім вищеназваних клубів Євген встиг пограти у турецьких Акхісарі та Карабюкспорі, а також у російській Кубані.

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